Gravina (M5S): “Serve un Consiglio monotematico sul caso Responsible”

CAMPOBASSO. Interviene ancora il consigliere regionale Roberto Gravina (M5S) sul caso Responsible: “Serve un Consiglio monotematico sul caso Responsible. La Regione non può più rinviare chiarimenti su sanità, lavoro e risorse pubbliche”.

«Alla luce del rinvio della seduta congiunta delle Commissioni consiliari I e IV, che avrebbe dovuto tenersi il 7 agosto e affrontare in modo diretto la vicenda Responsible, diventa ancora più urgente e indispensabile riportare questo tema al centro dell’agenda istituzionale regionale». È quanto dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Roberto Gravina, annunciando la richiesta formale – che verrà presentata insieme ai rappresentanti della minoranza di centrosinistra – di convocare un Consiglio Regionale monotematico sull’intera vicenda legata alla struttura sanitaria e ai rapporti con la Regione.

«Continuare a gestire questa vicenda con comunicazioni frammentarie, rinvii procedurali e dichiarazioni affidate alla stampa anziché alle sedi istituzionali significa sottrarsi al confronto vero, quello che serve quando in gioco ci sono prestazioni salvavita, posti di lavoro e risorse pubbliche. La Regione non può più limitarsi a risposte parziali o interlocutorie: è il momento di assumersi la responsabilità politica di chiarire ogni aspetto del rapporto con Responsible».

La richiesta nasce dalla necessità di affrontare in modo unitario e trasparente tutte le criticità oggi sul tavolo: dalla condizione economico-finanziaria di Responsible Research Hospital, ai rapporti debito/credito in essere con la Regione, dalla tutela dei posti di lavoro interni alla struttura alla garanzia di continuità per le prestazioni salvavita e ad alta complessità rivolte ai cittadini molisani.

«Si tratta di questioni che richiedono un confronto serio, istituzionale, capace di restituire ordine e coerenza a una vicenda che finora è stata gestita in modo disordinato, tra rinvii e affermazioni contraddittorie. La sede naturale per questo passaggio di chiarezza non può che essere l’Aula consiliare, con un dibattito formale, documentato e aperto al contributo di tutte le forze politiche».

Il consigliere del M5S insiste anche sulla necessità che la politica si assuma fino in fondo le proprie responsabilità: «Capisco la prudenza della struttura commissariale di fronte a un contenzioso in corso, ma questo non può diventare un alibi per restare immobili. È proprio nei momenti più delicati che serve chiarezza, capacità di visione e disponibilità al confronto. Il Consiglio regionale non può restare spettatore. Deve essere luogo di trasparenza e assunzione di responsabilità».

«Non chiediamo processi, né proclami – conclude Gravina –. Chiediamo semplicemente che il Molise venga messo al corrente, in modo serio e istituzionale, di cosa sta accadendo».