Iorio: “Integrazione, polo universitario ed emergenza al pubblico, la ricetta giusta per la sanità molisana”

TERMOLI. Ha scelto un giorno particolare per porre all’attenzione la vicenda commissariamento della sanità, l’assessore regionale Michele Iorio, parlando di “Integrazione, polo universitario e emergenza al pubblico: la ricetta giusta per la sanità molisana”.

«Con quanto sta accadendo in questi giorni nella sanità molisana occorre, anche urgentemente, prendere provvedimenti che portino a dare ai cittadini servizi adeguati. Mi riferisco agli avvenimenti presso il nosocomio di Campobasso che vanno senza dubbio accertati.

Però, perché la sanità molisana torni a dare risposte ai cittadini, bisogna partire dall’attuazione della programmazione politica da parte della Regione Molise. E bisogna ripartire dall’idea espressa più volte in Consiglio regionale dallo stesso presidente Roberti, idea che condivido pienamente: ossia l’integrazione tra ex Cattolica, oggi Responsible, e ospedale Cardarelli di Campobasso, con l’ospedale pubblico che sia polo universitario con autonoma gestione. Realizzando così un modello già presente in altre realtà, come ad esempio nella vicina Foggia, che porti non solo ad un miglioramento dei servizi ma anche a possibili e consistenti risparmi in termini gestionali.

E’ chiaro che tutto questo porterà ad una nuova riorganizzazione, e non potrà prescindere da altre modifiche. Come quella della Asl Unica la cui gestione sarà indirizzata sugli ospedali di Termoli, Isernia e Agnone per attività individuate e concordate con le regole attuali che disciplinano la sanità.

L’emergenza deve essere garantita dal servizio pubblico con possibili integrazioni con specifiche strutture private a seconda delle necessità, tra le quali certamente Neuromed.

E’ chiaro che, di fronte a questa proposta, occorrerà chiedere al governo Meloni che la gestione sanitaria torni nelle mani della Regione vista anche l’inconsistenza della politica attuata dal commissariamento incapace, dopo 16 anni, di portare benefici al territorio troppo occupati, i commissari, a sfuggire alle proprie responsabilità addossando costantemente ad altri la colpa del proprio fallimento.

L’inadeguatezza del sistema del commissariamento è oggettivo, ancor più se si considera che l’unica vera riforma sanitaria c’ stata con la nascita della Asl Unica frutto della politica regionale che, quando persegue obiettivi utili per i cittadini, riesce a mettere in campo azioni e modifiche che hanno un ritorno positivo sul territorio e sui cittadini».