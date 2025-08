Lo strappo di Saburro, esce dal gruppo di maggioranza

CAMPOMARINO. Di recente, era emersa una crepa nel rapporto in maggioranza tra Antonio Saburro, già vicesindaco in precedenza col sindaco Piero Donato Silvestri, per la gestione del Bosco Fantine, ora lo strappo diventa definitivo. Il consigliere comunale ha annunciato la costituzione di un nuovo gruppo consiliare denominato “Campomarino Futura”.



Saburro ha formalizzato la sua decisione e oggi debutterà in assise civica sotto le nuove insegne, nota indirizzata al presidente del Consiglio, al sindaco e al segretario comunale. La missiva, inviata anche tramite Pec all’indirizzo del comune, chiarisce che la formazione del nuovo gruppo nasce a seguito della sua uscita dal gruppo “Crescere Insieme”, nel quale era stato eletto. A motivare la scelta, si legge nel documento, è una “diversa visione su alcune scelte politiche e amministrative non condivisibili”. Le ragioni complete di questa decisione saranno esposte nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale