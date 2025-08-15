Nel post Ferragosto torna la politica: domenica e lunedì “Festa dell’Unità” a Guglionesi: ospite Roberta Mori

GUGLIONESI. Organizzata dal circolo locale del Partito Democratico. Un’occasione di aggregazione per la comunità e un momento di riflessione su temi cruciali, accompagnato da eventi musicali e gastronomici. A fare gli onori di casa sarà Annamaria Becci, segretaria del circolo, insieme a tutti gli iscritti.

​Il programma della festa si articola su due importanti dibattiti che vedranno la partecipazione di figure di spicco a livello nazionale e regionale.

​

​Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da due confronti su temi di grande attualità:

• ​“Il Battito del Molise: Rianimare la Sanità, Garantire il Futuro” domenica 17 Agosto ore 18.00

• ​“La Guerra in Medio Oriente: Le vie della pace contro l’indifferenza” lunedì 18 ore 18.30

​Particolare risalto sarà dato alla partecipazione di due relatori di grande spessore. Interverrà Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore pugliese, noto per il suo impegno nella lotta al caporalato. La sua presenza offrirà una prospettiva unica sul mondo del lavoro e sui diritti civili. Accanto a lui, avremo Roberta Mori, Portavoce Nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, con la portavoce regionale Manuela Vigilante. La sua esperienza e il suo impegno nel promuovere i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere arricchiranno il dibattito, portando un punto di vista fondamentale per il futuro del Partito Democratico e del Paese.

​Tra gli ospiti che prenderanno parte ai dibattiti e animeranno le serate, figurano anche importanti esponenti politici e civili, come:

• ​Oscar Scurti, Segretario di Federazione

• ​Vittorino Facciolla, Consigliere Regionale e Vicepresidente del Consiglio Regionale

• ​Micaela Fanelli, Capogruppo del PD in Regione Molise

• ​Alessandra Salvatore, Consigliera Regionale

• ​Maria Luisa Forte, Sindaca di Campobasso

• ​Valerio Fontana (Movimento 5 Stelle)

• ​Patrizia Manzo “la Fonte “

• ​Corrado Di Torto Attivista

• ​Rosanna Caruso circolo PD Guglionesi

• ​Rosamaria Ricciardi insegnante

• Ovidio Bontempo, segretario regionale

​La Festa sarà anche l’occasione per dare voce alla solidarietà, con la partecipazione dell’associazione umanitaria Emergency, testimoniando l’impegno del circolo sui temi della pace e dei diritti umani.

​

​La due giorni di festa offrirà momenti di convivialità con stand gastronomici e musica dal vivo, per unire il piacere di stare insieme alla riflessione politica. L’appuntamento è a Guglionesi, il 17 e 18 agosto, per un evento che promette di essere un punto di riferimento per il dibattito politico e sociale del Molise.