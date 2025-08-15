Nel post Ferragosto torna la politica: domenica e lunedì “Festa dell’Unità” a Guglionesi: ospite Roberta Mori

GUGLIONESI. Organizzata dal circolo locale del Partito Democratico. Un’occasione di aggregazione per la comunità e un momento di riflessione su temi cruciali, accompagnato da eventi musicali e gastronomici. A fare gli onori di casa sarà Annamaria Becci, segretaria del circolo, insieme a tutti gli iscritti.
Il programma della festa si articola su due importanti dibattiti che vedranno la partecipazione di figure di spicco a livello nazionale e regionale.
Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da due confronti su temi di grande attualità:
• “Il Battito del Molise: Rianimare la Sanità, Garantire il Futuro” domenica 17 Agosto ore 18.00
• “La Guerra in Medio Oriente: Le vie della pace contro l’indifferenza” lunedì 18 ore 18.30
Particolare risalto sarà dato alla partecipazione di due relatori di grande spessore. Interverrà Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore pugliese, noto per il suo impegno nella lotta al caporalato. La sua presenza offrirà una prospettiva unica sul mondo del lavoro e sui diritti civili. Accanto a lui, avremo Roberta Mori, Portavoce Nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, con la portavoce regionale Manuela Vigilante. La sua esperienza e il suo impegno nel promuovere i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere arricchiranno il dibattito, portando un punto di vista fondamentale per il futuro del Partito Democratico e del Paese.
Tra gli ospiti che prenderanno parte ai dibattiti e animeranno le serate, figurano anche importanti esponenti politici e civili, come:
• Oscar Scurti, Segretario di Federazione
• Vittorino Facciolla, Consigliere Regionale e Vicepresidente del Consiglio Regionale
• Micaela Fanelli, Capogruppo del PD in Regione Molise
• Alessandra Salvatore, Consigliera Regionale
• Maria Luisa Forte, Sindaca di Campobasso
• Valerio Fontana (Movimento 5 Stelle)
• Patrizia Manzo “la Fonte “
• Corrado Di Torto Attivista
• Rosanna Caruso circolo PD Guglionesi
• Rosamaria Ricciardi insegnante
• Ovidio Bontempo, segretario regionale
La Festa sarà anche l’occasione per dare voce alla solidarietà, con la partecipazione dell’associazione umanitaria Emergency, testimoniando l’impegno del circolo sui temi della pace e dei diritti umani.
La due giorni di festa offrirà momenti di convivialità con stand gastronomici e musica dal vivo, per unire il piacere di stare insieme alla riflessione politica. L’appuntamento è a Guglionesi, il 17 e 18 agosto, per un evento che promette di essere un punto di riferimento per il dibattito politico e sociale del Molise.