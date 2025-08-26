Notarangelo incalza Della Porta: “Servono fatti concreti” 

Il segretario di Sinistra Italiana “interroga” il senatore di Fdi

CAMPOBASSO. “Mi complimento anch’io con i Carabinieri per l’ottimo lavoro svolto, tra Termoli e San Severo, che ha consentito di smantellare una rete criminale specializzata nel traffico illeciti di veicoli e parti di ricambio. Gli stessi complimenti sono giunti dal Senatore Costanzo Della Porta, a lui però ricordo che non è un semplice cittadino ma il rappresentante parlamentare di un territorio che vive ormai da tempo una vera e propria emergenza sicurezza. La domanda quindi non solo è lecita, ma obbligata: al di là delle giuste e doverose lodi ai militari che operano brillantemente sul campo, cosa sta facendo nel concreto il nostro Della Porta per affrontare e superare tale crisi?”.

Lo afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“Le chiacchiere stanno a zero e tre anni dopo l’inizio della nuova legislatura targata Meloni nulla è cambiato in Basso Molise, anzi si registra un incremento preoccupante di episodi malavitosi che non può essere certo combattuto a colpi di propaganda e comunicata stampa. Il tema del rafforzamento del Tribunale di Larino – ultima roccaforte a difesa della legalità nell’area – non è certo rimandabile, così come quello di un aumento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Ma come sta accadendo purtroppo anche sul fronte Stellantis – conclude Notarangelo – l’impressione è che in realtà il governo nazionale non sia troppo interessato alle sorti della nostra Regione. Caro Senatore, è l’ora di passare dalle parole ai fatti”.