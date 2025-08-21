Opposizione all’attacco sulla gestione ambientale a Termoli

TERMOLI. I cinque consiglieri comunali di minoranza a testa bassa contro l’assessorato all’Ambiente: «Termoli, storica perla del Molise, non è mai stata così trascurata come quest’anno. I punti più belli della nostra amata città, che rappresentano un richiamo per turisti e residenti, sono ora invasi da bottiglie di plastica, lattine, carte etc… trasformando Termoli in un triste palcoscenico di degrado.



Ovunque si vada la situazione è evidente: basta alzare lo sguardo per vedere la sporcizia che regna sovrana. La bellezza naturale di Termoli, che avrebbe dovuto fungere da attrattiva, è ridotta a un mero sfondo per l’immondizia. Questa crescente disattenzione sta facendo perdere alla città il suo fascino .



A questa situazione critica si sommano ulteriori problemi. L’emergenza zanzare è palpabile per la mancata disinfestazione, creando non pochi disagi. Al contempo, la presenza di topi che camminano sui muri e nelle strade del borgo antico denuncia un’ulteriore mancanza di interventi basilari, quali la derattizzazione, ormai divenuti urgenti.

Tuttavia, non possiamo ignorare il ruolo decisivo dell’inciviltà di alcune persone, che contribuiscono attivamente a questa situazione. L’abitudine di abbandonare rifiuti per strada, di non rispettare le regole del conferimento e di ignorare i termini di raccolta differenziata non fa che aggravare una situazione già critica. Sarebbe fondamentale un maggiore controllo per punire i trasgressori.



Questa crisi di igiene e decoro è il chiaro fallimento della gestione dell’assessore Silvana Ciciola, la cui incapacità di affrontare questi problemi di base è sotto gli occhi di tutti.

Se un assessore non è in grado di svolgere il proprio compito con serietà, competenza e rispetto verso la comunità che rappresenta, allora è giusto che ne tragga le dovute conseguenze. Termoli non può più permettersi l’inerzia di chi è chiamato ad amministrare e invece lascia che la città sprofondi nel degrado. Per amore della città e per rispetto dei cittadini, se l’assessore Silvana Ciciola non è in grado di garantire l’igiene, la sicurezza e il decoro che Termoli merita sarebbe un atto di responsabilità fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni. Solo così si potrà aprire la strada a un cambiamento vero, che ridia dignità e bellezza alla nostra amata Termoli». L’affondo a firma di Mario Orlando, Joe Mileti, Manuela Vigilante, Oscar Scurti e Marcella Stumpo.