Piazza Sant’Antonio e centro storico, Sinistra Italiana a Balice: «Si modifichi il progetto di rigenerazione urbana»

TERMOLI. La rigenerazione urbana di Termoli, in particolare nelle aree del Piano di Sant’Antonio e del Pozzo Dolce, è al centro di un acceso dibattito che coinvolge cittadini, tecnici e rappresentanti politici. Sinistra Italiana Termoli ha diffuso un intervento che analizza criticamente il progetto in corso, evidenziando le criticità del contesto urbanistico e proponendo alternative più sostenibili e coerenti con la storia e l’identità della città.

«Il centro di Termoli, delimitato dalla linea ferroviaria e dai due litorali, conserva un impianto viario risalente alla seconda metà dell’Ottocento, pensato per un piccolo borgo di 5.000 abitanti. Oggi, quella struttura si rivela inadeguata: le strade strette, la carenza di parcheggi e l’inefficienza del trasporto pubblico urbano rendono urgente un nuovo piano del traffico che favorisca la mobilità sostenibile, riduca il traffico privato e valorizzi il centro come zona a traffico limitato. In questo quadro, la proposta di realizzare parcheggi multipiano in aree strategiche come Piazza Donatori di Sangue, Viale Trieste e l’ex Nautico potrebbe offrire soluzioni concrete, purché integrate in una visione più ampia e partecipata.

Il progetto di “rigenerazione” del Piano di Sant’Antonio prevede la costruzione di un parcheggio seminterrato che, dal lato mare, emergerebbe di due metri rispetto al piano stradale, generando un impatto visivo significativo e poco armonico con il contesto. La copertura del parcheggio dovrebbe trasformarsi in una grande agorà capace di ospitare fino a 12.000 persone, secondo quanto dichiarato dal Sindaco. Per il Pozzo Dolce, invece, si ipotizza il recupero dell’edificio abbandonato da quarant’anni per restituirgli la funzione originaria di parcheggio multipiano. Tuttavia, Sinistra Italiana sottolinea come tale edificio sia stato dismesso per gravi difetti strutturali, tra cui la pendenza eccessiva della rampa, spazi angusti e la presenza della falda freatica al piano terra, che richiedeva l’uso continuo di pompe per evitare allagamenti. Per questo, si propone la demolizione del rudere e la costruzione di una nuova struttura, evitando sprechi di denaro pubblico.

La visione alternativa proposta da Sinistra Italiana per il Piano di Sant’Antonio è quella di restituire alla città una vera area verde, ricreando la “Villa del Popolo” demolita nel 1951 e rigenerando il verde lungo il costone, oggi in stato precario. In un centro urbano privo di spazi verdi significativi, questa proposta mira a restituire qualità ambientale e vivibilità, contrastando la cementificazione selvaggia che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Sul piano della trasparenza e della partecipazione, il comunicato denuncia l’opacità del processo decisionale: il progetto presentato da COGECO 2025, aggiudicato il 25 giugno e contrattualizzato entro il 30, non è stato reso pubblico né ai cittadini né ai consiglieri comunali.

Tutto si è svolto nel ristretto ambito della Giunta, con ritardi e incertezze che espongono l’intero procedimento a potenziali profili di illegittimità e ricadute giudiziarie. Per questo, Sinistra Italiana rivolge un appello alla Giunta Balice affinché cambi atteggiamento, dia piena pubblicità al progetto e apra alla possibilità di varianti proposte dal Consiglio comunale, dai portatori di interesse e dai cittadini, anche attraverso strumenti di democrazia diretta come il referendum consultivo».

In sintesi, Si non si limita a criticare, ma propone una visione alternativa fondata sulla sostenibilità, la memoria storica e la partecipazione democratica, invitando a ripensare la rigenerazione urbana come occasione per restituire bellezza, funzionalità e identità a Termoli.