Rete Ictus, Salvatore: “Roberti condivide il decreto commissariale?”

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale Alessandra Salvatore ha espresso preoccupazione riguardo al Decreto Commissariale n. 100/2025 (DCA 100/2025), che riorganizza la rete dell’emergenza-urgenza per il trattamento dell’ictus in Molise. Il DCA prevede un modello organizzativo basato su un sistema Hub & Spoke, con il Cardarelli di Campobasso come centro di riferimento principale per l’ictus ischemico, e Neuromed di Pozzilli per la trombectomia meccanica e l’ictus emorragico.

“Ho chiesto invano di discutere in Commissione Sanità della rete dell’emergenza-urgenza ictus così come delineata dalla struttura commissariale con il DCA 100/2025. A questo punto, considerato il passare dei giorni e la mancanza di risposte, rivolgo direttamente al Presidente Roberti la domanda: condivide le scelte operate dai Commissari ad acta? Nel caso non lo sia, cosa intende fare? Impugnerà, in nome e per conto dei molisani, il DCA 100/2025?”. La nota della consigliera.