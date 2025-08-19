Sentenza della Corte dei Conti, la Regione abrogherà il rendiconto 2023

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha presentato un Disegno di legge -contraddistinto con il n. 76 del registro delle iniziative legislative della XIII Legislatura – concernente: “Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2024, n.11 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023)”.
La proposta di legge -si specifica nella delibera della giunta di proposizione al Consiglio – è scaturente dalla presa d’atto delle motivazioni espresse nella sentenza n. 12/2025/DELC della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione. Parimenti l’Esecutivo nel proporre il testo del Ddl all’Assemblea prende atto che la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 11, relativa al “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023”, era stata approvata in assenza dell’obbligatorio giudizio di parificazione da parte della Sezione Regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti. Tale condizione -si legge sempre nell’atto deliberativo- costituisce, tuttora, impedimento giuridico alla definizione dello stesso giudizio di parificazione sul medesimo Rendiconto generale 2023.
Di qui la proposta della Giunta al Consiglio di abrogare detta legge regionale del 27 dicembre 2024, n. 11, presentata -si specifica, infine, nella delibera giuntale- al fine di rimuovere ogni ostacolo alla definizione del giudizio in ordine alla parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023.
La proposta di legge sarà ora assegnata dal presidente del Consiglio regionale alla Commissione consiliare che si occupa della materia, la quale, dopo aver concluso l’iter istruttorio ed espresso il parere di competenza, la invierà all’esame dell’Aula per le valutazioni conclusive.