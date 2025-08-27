«Si tutela il paziente e non un ospedale», Di Pardo boccia il ricorso al Tar contro la “rete ictus”

CAMPOBASSO. Sulla scelta di impugnare al Tar Molise il decreto commissariale numero 100, sulla rete ictus, da parte di Cantiere civico e CittadinanzAttiva, ha detto la sua il consigliere regionale Roberto Di Pardo, che fino a pochi mesi fa deteneva anche le deleghe in materia di sanità.

Per Di Pardo: «Si tutela il paziente e non un ospedale. E finiamola con la querelle pubblico/privato che in questo caso non c’entra nulla. È in gioco la vita del paziente, che oggi viene sballottato da Termoli o Isernia a Campobasso, per poi essere trasferito di nuovo se qualche ospedale ha posto!

Tutto questo sapendo che un intervento rapido è cruciale per ridurre le disabilità e salvare la vita del paziente, sia per l’ictus ischemico che per quello emorragico.

Con la rete ictus, adottata con Dca 100, dopo la presa in carico da parte dell’ospedale, e aver praticato la trombolisi endovenosa in caso di necessità, il paziente viene trasferito al Neuromed per ogni tipo di complicanza e di ulteriori cure (trombectomia meccanica o intervento chirurgico).

Un solo trasferimento che riduce i tempi di intervento e tutela solo ed esclusivamente il paziente.

Lo scontro politico, mettendo a repentaglio la vita umana, non mi appassiona. Evidentemente altri hanno questa necessità per la loro sopravvivenza».