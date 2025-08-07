Diamante Resort: il nuovo gioiello sul Mare Adriatico

Sulla costa molisana, un nuovo orizzonte di eleganza prende forma. Oggi, 7 agosto, Termoli accoglie l’inaugurazione ufficiale del Diamante Resort, una struttura esclusiva affacciata direttamente sul Mare Adriatico, pensata per chi desidera trasformare ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile.

Il Diamante Resort non è semplicemente un albergo di lusso, ma un luogo dove l’ospitalità diventa arte. La visione di Lusiana Camaioni e Nicola Del Peschio si è concretizzata in un progetto che unisce comfort, raffinatezza e un legame autentico con il territorio. Situato in una posizione privilegiata, il resort offre panorami mozzafiato sul mare, scenari unici che accompagnano ogni momento della giornata, dalle prime luci dell’alba fino alle notti stellate.

La struttura dispone di 14 appartamenti e 5 suite, spazi ampi e luminosi che rappresentano il perfetto equilibrio tra design contemporaneo e calore mediterraneo. Ogni ambiente è curato nei minimi dettagli, con soluzioni che spaziano da terrazze private a suite che offrono il privilegio di una raffinata vasca da bagno con vista mare, un tocco di eleganza che sottolinea l’attenzione e la cura dedicate a ogni spazio. L’obiettivo è creare un’atmosfera accogliente e curata, capace di garantire un soggiorno di totale relax.

All’interno del resort, gli ospiti possono già gustare una proposta gastronomica di alto livello, affidata allo chef Nicola Vizzarri. La cucina interpreta la tradizione molisana con un tocco innovativo, utilizzando ingredienti freschi e selezionati con cura. Il ristorante è attivo e pronto a coccolare il palato dei visitatori con piatti che raccontano il territorio. A breve sarà inaugurato anche il bar, dove presto si potrà godere di una colazione vista mare e di momenti conviviali al tramonto.

Il Diamante Resort è pensato anche per le famiglie: è presente un’area giochi dedicata ai più piccoli, per garantire a tutti un soggiorno confortevole e sereno. La piscina all’aperto è un ulteriore spazio dedicato al relax, perfetto per rinfrescarsi nelle calde giornate estive, immersi nella straordinaria cornice naturale che circonda la struttura.

L’inaugurazione di oggi sarà molto più di un semplice evento: una vera e propria celebrazione del territorio e delle sue eccellenze. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire gli ambienti del resort, conoscerne la filosofia e lasciarsi avvolgere da un’atmosfera che unisce lusso, accoglienza e autenticità.

L’apertura ufficiale al pubblico è fissata per domenica 10 agosto, quando il Diamante Resort inizierà ad accogliere i primi ospiti, inaugurando una nuova stagione di turismo d’eccellenza sulla costa molisana.

«Abbiamo scelto il nome Diamante per rendere omaggio alla bellezza del luogo che ci ospita, un tratto di costa incantevole. Il resort nasce in una cornice naturale caratterizzata da acque cristalline, panorami mozzafiato e una tranquillità rara, che merita un nome capace di esprimere il suo valore. Vogliamo che il Diamante sia un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza esclusiva, autentica e rigenerante.

Il diamante è simbolo di durata, purezza e perfezione, qualità che guidano il nostro impegno quotidiano nell’offrire un’accoglienza attenta, servizi di qualità e un’ospitalità in grado di trasformare ogni soggiorno in un ricordo indelebile», spiegano Lusiana Camaioni e Nicola Del Peschio.

La scelta di Termoli come location non è casuale. Questa città, con il suo borgo antico affacciato sul mare e le spiagge dorate, rappresenta una perla dell’Adriatico che merita di essere vissuta e valorizzata. Il Diamante Resort apre un nuovo capitolo per il turismo locale, affermandosi come simbolo di qualità e ospitalità, e contribuendo a far conoscere il meglio di questo angolo di Molise.

Un invito aperto a chi desidera scoprire il lusso autentico, fatto di attenzioni, emozioni e scenari da cartolina. Al Diamante Resort ogni dettaglio è pensato per brillare.