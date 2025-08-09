Palio, sfilata e musica sotto le stelle: Guglionesi si accende di tradizione e festa

GUGLIONESI. La 29esima edizione del Palio di San Nicola ha fatto vibrare Guglionesi come solo le grandi tradizioni sanno fare. Fin dal mattino, il paese si è svegliato in fermento: le strade hanno accolto i primi addobbi, i colori delle contrade e l’attesa di un evento capace di unire tutta la comunità.

Le sei contrade, accompagnate dai loro cavalieri e cavalli, hanno sfilato tra applausi, tamburi e bandiere spiegate al vento. Viale Regina Margherita si è riempito di folla, diventando il cuore pulsante di una giornata magica. I costumi storici, la fierezza dei cavalieri e il passo deciso dei cavalli hanno regalato un colpo d’occhio che resterà impresso nei ricordi di tutti.

Un grazie speciale va all’ODV San Nicola, che con dedizione e spirito di servizio ha garantito sicurezza, supporto logistico e assistenza durante tutta la manifestazione. Il loro lavoro, silenzioso ma indispensabile, ha permesso a tutti di vivere la festa con serenità e orgoglio.

La Giostra degli Anelli e le prove a cavallo hanno acceso l’adrenalina: ogni passaggio accolto da un boato, ogni presa riuscita seguita da un’esplosione di gioia. La tensione è salita fino all’ultimo momento, quando la vittoria è andata alla contrada Santa Margherita, tra il sostegno caloroso dei propri contradaioli e l’ammirazione di tutti.

Ma la giornata non si è conclusa con la premiazione. Al calar della sera, piazza Castellara si è trasformata in una discoteca a cielo aperto, illuminata dalle stelle e dalle luci del palco. Con lo spettacolo “Destinazione ’90”, la musica ha invaso il centro del paese, facendo cantare e ballare intere generazioni. Dai grandi successi dance alle hit pop che hanno segnato un’epoca, il ritmo non si è fermato fino a tarda notte.

È stato un finale perfetto: un abbraccio collettivo tra passato e presente, tra la tradizione secolare del Palio e la voglia di divertirsi insieme. La 29esima edizione ha lasciato in tutti la certezza che, il prossimo anno, l’emozione tornerà a scorrere nelle vene di Guglionesi.