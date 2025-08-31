Semestre filtro Medicina: lunedì 1° settembre, lezione inaugurale all’UniMol e parla il Rettore

CAMPOBASSO. Anno accademico 2025-2026, si entra ufficialmente nel semestre filtro di Medicina dell’Università degli Studi del Molise.

Lunedì 1° settembre 2025, alle ore 10, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, viale Manzoni, Campobasso – prenderà ufficialmente avvio, con la lezione inaugurale, il semestre filtro del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore, prof. Giuseppe Peter Vanoli.

Alle ore 10.30 seguirà un punto stampa con il Rettore dedicato a illustrare agli Organi di Informazione finalità, prospettive e significato dell’attivazione del semestre filtro di Medicina nonché i tanti servizi e le opportunità per studentesse, studenti e contesto territoriale. Quest’ultimo sempre più al centro e cardine delle politiche e delle iniziative dell’Ateneo.

Sarà anche l’occasione per illustrare, tra conferme e novità, lo sviluppo dell’offerta formativa in linea con le esigenze del mercato del lavoro e dei suoi rapidi cambiamenti in termini di richieste di sempre nuove competenze e professionalità.