“Signore del porto” all’opera, le colonne della Sagra del Pesce

TERMOLI. L’avvio ufficiale della Sagra del Pesce, edizione numero 66, è fissato alle 19.15, ma le signore del porto, così scolpite anche sulla maglietta che indossano, nell’area del mercato ittico a Termoli, sono al lavoro da tempo, diciamo dalla scorsa settimana, allorquando si sono aggiudicate le forniture delle cassette, da parte degli armatori, con cui hanno sopperito sia al fermo biologico che all’assenza di deroga entro il termine in cui la flottiglia restava agli ormeggi.

Ma dopo l’impegno della pre-sagra, oggi c’è il rush finale. Al massimo 3mila le vaschette con fritto, seppie e gamberi (al costo di 10 euro) che dispenseranno agli avventori che gremiranno il piazzale intero del porto, con le panche che arrivano sino al molo imbarchi dei pescherecci, fatta salva la zona riservata alle forze dell’ordine.

Stasera, oltre all’appuntamento finale con la frittura di paranza, dj set sempre con Alex Latino, Miss do Brasil e Party anni ’90. A mezzanotte i fuochi pirotecnici, che seguiremo anche in diretta live su Termolionline.