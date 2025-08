Applausi e platea numerosa per lo spettacolo di Costanzo Del Pinto all’Arena del Mare nella serata di San Basso

TERMOLI. Concerti di San Basso, non soltanto “Le Vibrazioni”, ma anche uno spettacolo nella serata di lunedì 4 agosto, particolarmente partecipato.

Grande successo di pubblico per il concerto gratuito di Costanzo Del Pinto, cantautore e artista a 360°, figlio della nostra terra.

Nativo di Portocannone, Costanzo ha mostrato fin da giovanissimo un talento naturale per la musica e lo spettacolo. Nonostante la sua giovane età, vanta già un percorso artistico importante che lo ha portato a calcare palchi prestigiosi e a collaborare con grandi nomi della musica italiana. Oggi è infatti vocalist ufficiale di Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, con cui condivide da dieci anni una collaborazione intensa e affiatata, accompagnato dalla stessa band che da anni gira l’Italia con l’ex Pooh. Nella serata all’Arena di Termoli, in attesa dei tradizionali fuochi di San Basso, Costanzo ha conquistato il pubblico con interpretazioni magistrali di brani appartenenti a colossi della musica italiana come Zucchero, Lucio Dalla, gli stessi Pooh, e non sono mancate le emozioni con l’esecuzione di suoi brani originali, tra vecchi successi e inediti.

Un artista completo, capace di unire tecnica vocale, intensità interpretativa e carisma. Il pubblico ha risposto con entusiasmo: applausi scroscianti, cori, mani spellate e tanta partecipazione per tutta la durata dello spettacolo. Tantissimi i presenti, tra termolesi, turisti e soprattutto una folta delegazione di cittadini arrivati appositamente dalla vicina Portocannone, suo paese d’origine, per salutarlo e sostenerlo.

Ospite della serata Antonello Carozza, amico di Costanzo, conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione a un talent show condotto da Amadeus sul “Nove”. Il loro duetto è stato un altro momento toccante dello show.

Una serata piacevole, fresca, filata via liscia come l’olio. Chi era presente è tornato a casa con la certezza di aver assistito non solo a un grande concerto, ma all’esibizione di un vero talento artistico: Costanzo Del Pinto, che ne ha fatta davvero tanta di strada… e non ha certo intenzione di fermarsi qui.