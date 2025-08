Comedy Summer Show, lirica e “Manuel Petti Nature”: prosegue la rassegna “Aestiva” a Campomarino

CAMPOMARINO. Prosegue il calendario “Aestiva 2025”, la rassegna di eventi promossa dall’Amministrazione comunale di Campomarino e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali. Dopo un avvio che ha già registrato grande partecipazione e apprezzamento, il calendario entra ora nel vivo, pronto a regalare nuove emozioni.

Tra gli appuntamenti più seguiti fino ad ricordiamo gli spettacoli del Comedy Summer Show, che hanno animato le serate con la partecipazione di comici provenienti da programmi di punta come Zelig e Striscia la Notizia. Un’occasione di divertimento che ha saputo unire tutte le generazioni e portare un’ondata di buonumore in riva all’Adriatico.

Negli ultimi due giorni, l’atmosfera si è tinta di note raffinate con il concerto “Lirica sotto le stelle”, seguito da uno degli eventi più attesi dell’intera rassegna: il live internazionale del progetto musicale “Manuel Petti Nature”, organizzato in collaborazione con Adrifest. Dopo aver conquistato i palcoscenici di Asia e Estremo Oriente, il tour ha fatto tappa in Largo Santa Maria a Mare, trasformando il suggestivo spazio urbano in un crocevia di emozioni e sonorità globali.

Grande successo anche per le serate dedicate al cinema sotto le stelle, che si concluderanno questa sera in Piazza Falcone con la proiezione di Kung Fu Panda 4, regalando ai più piccoli, e non solo, un momento di svago e condivisione.

Il programma Aestiva 2025 prosegue nelle prossime settimane con eventi di rilievo i quali spicca il Concerto degli ORO in programma l’8 agosto in Largo Santa Maria a Mare.

Il 12 agosto torna l’attesissima 4ª edizione del “Borgo del Gusto”, un viaggio tra sapori, tradizioni, musica e arte, che quest’anno si rinnova nel format e nei contenuti. La serata sarà arricchita dall’inaugurazione della mostra collettiva “Arte in Campo” in Piazza Vittorio Veneto e della mostra fotografica “Il Molise… che non esiste!” ospitata a Palazzo Norante.

Il 13 agosto, si terrà la finale regionale di Miss Italia in Piazza Vittorio Veneto, mentre il Lido sarà grande protagonista con Festival e concerti, tra cui il ritorno del “Lido Summer Music Show” (17-21 agosto), evento molto atteso dopo il successo dello scorso anno.

Sul lungomare degli Aviatori andrà invece in scena il Campomarino Summer Festival, che porterà sul palco artisti di spicco della scena musicale italiana: MV Killa (22 agosto) e LDA (23 agosto).

Tutti questi eventi rappresentano il frutto di un impegno concreto da parte dell’amministrazione e dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali per promuovere Campomarino non solo come meta turistica, ma anche come centro culturale vivo e dinamico.

Per rimanere aggiornati sul programma completo e su eventuali variazioni, i cittadini e i turisti sono invitati a seguire i canali istituzionali e a scaricare l’app ufficiale “Vivi Campomarino”.