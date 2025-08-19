Con l’Avis c’è “Cinema in Concerto”: al Teatro Verde torna l’orchestra diretta da Leonardo Quadrini

TERMOLI. Giovedì sera, alle 21.15, Termoli si prepara ad accogliere un evento che promette di incantare il pubblico con la magia del cinema e la potenza evocativa della musica dal vivo.

Il Teatro Verde ospiterà “Cinema in Concerto”, una serata sotto le stelle in cui le colonne sonore più celebri della storia del grande schermo prenderanno vita grazie all’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza sarà la voce del soprano Federica D’Antonino, pronta a regalare momenti di pura emozione.

L’ingresso è libero, ma il valore dell’esperienza sarà inestimabile. Sullo sfondo, la Torre con orologio veglierà sull’evento, fondendo la bellezza del patrimonio storico locale con l’arte universale della musica e del cinema. L’iniziativa, sostenuta dal Ministero della Cultura, Avis, il Comune di Termoli e Millenium, rappresenta un’occasione unica per vivere la città in modo nuovo, celebrando la cultura in tutte le sue forme.

Cinema in Concerto non è solo uno spettacolo: è un invito a lasciarsi trasportare, a emozionarsi, a condividere un momento di bellezza collettiva. Un appuntamento da non perdere, che trasformerà una sera d’estate in un ricordo indelebile.