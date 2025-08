Con Povia sul palco a Difesa Grande è una vera festa, divertimento e impegno sociale

TERMOLI. Quasi 30 anni di carriera, il suo primo singolo risale al 1997, vent’anni fa il clamoroso successo de “I bambini fanno oh”, voluto fuori concorso da Paolo Bonolis al Festival di Sanremo, che vincerà l’anno seguente con “Vorrei avere il becco”.

Da allora, Giuseppe Povia, in arte Povia, porta sul palco l’allegria e l’impegno. Entusiasmo ieri sera, a Difesa Grande, in una edizione memorabile della festa di quartiere, davvero tantissima gente, che ha gremito ogni angolo allestito e partecipazione al concerto dell’artista che racconta la sua storia, passando dai genitori ai figli e lanciando messaggi importanti, come quelli per la pace e sui bambini, non a caso.

Canta a piedi nudi, per avere un contatto più vero col palco, accompagnato da una violinista-vocalist, nel suo Viva la festa tour, un vero inno alle manifestazioni popolari, di cui si conferma icona. Nel suo dialogo continuo con la platea, a cui chiede di alzare le mani spesso, anche le discriminazioni e le ostative subite nel corso della carriera, sempre per quel ‘politicamente corretto’ che caratterizza una fase storica che viviamo. Ma lui non si ferma, e salutando Termoli, rinnova la sua missione di cantautore, una delle mille piazze che l’hanno visto protagonista.

Una scelta davvero azzeccata, per abbinare il divertimento a testi con un significativo sociale, perché come dice Povia, “Non si canta solo l’amore”.