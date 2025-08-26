PETACCIATO. Concerto di arpa e fagotto al tramonto, stasera, dalle 19.30. La musica torna a illuminare Petacciato con un evento capace di fondere arte, emozione e paesaggio. Dopo il successo della scorsa edizione, che aveva incantato il pubblico con la sola arpa, quest’anno il concerto si arricchisce di una nuova e preziosa voce: il fagotto. Protagonisti saranno Francesca Tirale (arpa) e Francesco Fontolan (fagotto), due musicisti che arrivano per noi, in esclusiva, dal Trentino. La loro presenza rende l’appuntamento ancora più speciale: un dialogo sonoro raro e sorprendente, dove la leggerezza cristallina dell’arpa si intreccia al respiro profondo e caldo del fagotto.

Un’esperienza che non è solo musicale, ma anche sensoriale: l’incontro tra corde e ance accompagnerà il calare del sole, trasformando il tramonto in un vero e proprio palcoscenico naturale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “PetacciatoAmoreMio”, realtà neonata ma già radicata nella vita culturale locale grazie a un lungo percorso di attività ed eventi. L’evento gode del patrocinio del Comune di Petacciato, che conferma così il proprio sostegno a proposte capaci di arricchire il tessuto artistico e turistico del territorio. L’ingresso è libero e aperto a tutti: un invito a condividere un momento raro, dove la musica diventa ponte tra la comunità e la bellezza del nostro borgo.