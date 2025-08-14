CAMPOMARINO. Desirée Collini è Miss Molise 2025.

Un vero e proprio passaggio di consegne, quello avvenuto ieri sera, o meglio nella notte, in piazza Vittorio Veneto a Campomarino, dove si è celebrata, col patrocinio della locale amministrazione comunale, la finale regionale di Miss Italia Molise. La corona è passata da Nausica Marasca, nel frattempo affermatasi anche a livello nazionale, come ‘velina bionda’ di Striscia la Notizia, alla 18enne Desirée Collini.

Manifestazione arricchita dalla presenza artistica di Suani Sax, condotta dal collega Andrea Nasillo, con la supervisione di Monica Mastrantonio, agente in Molise per conto della patron Patrizia Mirigliani.