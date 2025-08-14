X
giovedì 14 Agosto 2025
Cerca

Desirée Collini è Miss Molise 2025

  • Redazione
  • Spettacolo

CAMPOMARINO. Desirée Collini è Miss Molise 2025.

Un vero e proprio passaggio di consegne, quello avvenuto ieri sera, o meglio nella notte, in piazza Vittorio Veneto a Campomarino, dove si è celebrata, col patrocinio della locale amministrazione comunale, la finale regionale di Miss Italia Molise. La corona è passata da Nausica Marasca, nel frattempo affermatasi anche a livello nazionale, come ‘velina bionda’ di Striscia la Notizia, alla 18enne Desirée Collini.

Manifestazione arricchita dalla presenza artistica di Suani Sax, condotta dal collega Andrea Nasillo, con la supervisione di Monica Mastrantonio, agente in Molise per conto della patron Patrizia Mirigliani.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.