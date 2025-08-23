TERMOLI. Sarà stata l’incertezza meteo che ha accompagnato l’avvicinarsi alla serata di ieri e la concomitanza di numerosi eventi, ma lo spettacolo cabarettistico all’Arena del Mare di Termoli meritava un pubblico più ampio.

In ogni caso, per le centinaia di presenti, l’atmosfera era elettrica fin dalle prime battute, con il palco che ha visto alternarsi alcuni dei volti più amati della comicità italiana in un format dinamico, imprevedibile e travolgente: il Big Comedy Ring Show.

A condurre la serata ci ha pensato Beppe Braida, impeccabile padrone di casa, capace di tenere il ritmo serrato dello spettacolo e di coinvolgere il pubblico con la sua ironia pungente. Il primo a salire sul palco è stato Stefano Chiodaroli, direttamente da Colorado, che ha subito conquistato la platea con il suo personaggio del panettiere filosofo, tra riflessioni surreali e risate genuine.

A seguire, Giampiero Perrone ha portato in scena un’imitazione esilarante di Bill Gates, mentre Marco Della Noce ha fatto rivivere il suo celebre tecnico Ferrari in un siparietto sulla Formula 1 che ha scatenato applausi a scena aperta.

Claudia Batta, da Zelig, ha coinvolto il pubblico con il suo sketch sul cruciverba, giocando con le parole in modo brillante e originale. Max Cavallari, dei Fichi D’India, ha regalato un momento tenero e divertente con il siparietto della bambina, dimostrando ancora una volta la sua versatilità comica.

Pino Campagna ha riportato in auge il suo “Papy Ultras”, mentre Max Pieriboni ha chiuso il cerchio con il suo personaggio del dietologo, tra battute fulminanti e trovate surreali. Il pubblico, parte integrante dello show, ha reagito con entusiasmo, risate fragorose e standing ovation spontanee, decretando il successo di ogni sketch con il calore che solo una serata estiva in riva al mare può offrire.

L’evento, organizzato da Arena5 e Assoconcerti con il sostegno di Molise Cultura, ha confermato la sua vocazione familiare, offrendo uno spettacolo adatto a tutte le età e capace di far dimenticare per qualche ora le preoccupazioni quotidiane.

Sul ring dell’umorismo, ieri sera, ha vinto la voglia di ridere, di stare insieme e di celebrare la comicità italiana in tutte le sue forme.