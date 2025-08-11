Dopo Milano, solo l’Arena del Mare a Termoli: stasera il concerto-evento dei leggendari “Kool & The Gang”

TERMOLI. Stasera, Termoli si trasforma nella capitale del funk mondiale: alle 21:30 l’Arena del Mare ospita l’attesissimo concerto dei leggendari Kool & The Gang, per l’unica data italiana extra-Milano, evento clou dell’Estate Termolese 2025.

La band simbolo della black music internazionale – autentici pionieri capaci di abbattere confini generazionali con hit immortali come Celebration, Ladies Night, Get Down On It, Jungle Boogie – riempirà la costa molisana con la loro energia, promettendo uno show potentissimo tra groove, strumenti dal vivo e party senza freni. Con oltre 90 milioni di dischi venduti, collaborazioni Stellari e una freschissima nomination nella Rock and Roll Hall of Fame americana, Kool & The Gang celebrano a Termoli i 60 anni di una carriera senza eguali in una data già record per pubblico e richieste di biglietti.

L’evento, organizzato per la 67ª edizione dell’Estate Termolese, rappresenta il picco di un cartellone che ha portato in città artisti nazionali e internazionali da giugno ad agosto. La serata vedrà il Monumento alla Gente di Mare – e tutta Termoli – affollarsi di appassionati e turisti arrivati da tutt’Italia.

Biglietti nominali ed esclusivamente digitali, prenotabili anche con agevolazioni giovanili e rateizzazione, ma ormai quasi introvabili visto il tutto esaurito annunciato da giorni. Non solo musica: la città, con i suoi locali, vicoli del borgo e il fascino marinaro, si prepara a vivere una delle sue notti più memorabili.

Kool & The Gang, col nuovo album “People Just Wanna Have Fun”, promettono una scaletta che mescola i grandi classici e le nuove produzioni: una festa collettiva che sarà ricordata per molto tempo. È il sogno di un’estate diventato realtà: Termoli si conferma capitale culturale e musicale dell’Adriatico, con la notte del funk pronta a riscrivere la storia della città.