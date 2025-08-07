Eiffel 65 live al Sabbie Mobili di Petacciato

PETACCIATO. Domenica 10 agosto gli Eiffel 65 saranno protagonisti al Festival Sabbie Mobili di Petacciato (CB) con il loro Summer Tour 2025, che celebra 25 anni di carriera e grandi successi, da “Blue (Da Ba Dee)” fino all’ultimo singolo “Fare a meno di te” con il featuring di GUÈ.

La band, composta da Maurizio “Maury” Lobina e Gianfranco “Jeffrey” Randone, ha iniziato la propria avventura musicale nei primi anni ’90 all’interno della factory Bliss Corporation, fino alla svolta nel 1998 con il singolo “Blue”, che dopo un inizio lento ha conquistato le classifiche mondiali, diventando una hit senza tempo. Da allora, gli Eiffel 65 hanno venduto oltre 15 milioni di dischi, ottenuto numerosi dischi di platino e diamante, e raccolto prestigiosi riconoscimenti internazionali, come il World Music Award e una nomination ai Grammy Awards.

Il loro repertorio include successi come “Move Your Body”, “Too Much of Heaven”, e la collaborazione con Franco Battiato in “80’s Stars”. Dopo un periodo di pausa e la carriera solista del dj Gabry Ponte, la band è tornata attiva con tour mondiali e nuovi singoli, tra cui “Bestiale” con Loredana Bertè nel 2024 e il recente “Fare a meno di te”.

Nel 2023 e 2024, gli Eiffel 65 hanno ricevuto importanti riconoscimenti dalla SIAE e dai Dance Music Awards, che li hanno premiati per il 25° anniversario di “Blue”, con uno speciale riconoscimento che celebra lo spartito originale del brano, simbolo di un sogno diventato realtà.

La loro musica continua a ispirare nuove generazioni e artisti internazionali, con remix, cover e collaborazioni di successo, tra cui quella con David Guetta e Bebe Rexha per “I’m Good (Blue)”, uno dei brani più ascoltati e premiati degli ultimi anni.