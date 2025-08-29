Energia e potenza musicale: Alex Britti incanta sul Gargano

VICO DEL GARGANO. Un concerto travolgente quello di Alex Britti in piazza Monte Tabor a Vico del Gargano. Il cantautore romano, virtuoso della chitarra, ha regalato al pubblico una serata indimenticabile, infiammando la piazza con assoli portati all’ennesima potenza — come solo lui sa fare.

«Non parlerò molto, perché altrimenti non c’è tempo per fare tutto quello che dobbiamo suonare stasera», ha esordito Britti dopo il primo brano, lasciando subito spazio alla musica.

Sotto il segno del blues e del rock, Britti ha ripercorso oltre 25 anni di carriera, proponendo brani iconici come Gelido, Da piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino ai più recenti Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. La sua chitarra, protagonista assoluta sul palco, ha trascinato il pubblico in un vortice di emozioni e ritmo, facendo letteralmente saltare tutta la piazza.

Soddisfatto il sindaco, che ha espresso orgoglio per aver offerto alla comunità vichese e ai tanti visitatori provenienti anche da fuori regione uno spettacolo musicale di altissimo livello e grande richiamo.

«Continueremo su questa strada», ha concluso l’assessore agli eventi Vincenzo Azzarone, promettendo nuove serate all’insegna della musica e della cultura.