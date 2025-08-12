Esplode la festa Kool & The Gang: all’Arena del Mare pura energia e show indimenticabile

TERMOLI. L’Arena del Mare non aveva mai visto nulla di simile: ieri sera uno tsunami di funk ha travolto Termoli, con migliaia di persone pronte a scatenarsi per i Kool & The Gang.

Sin dal primo secondo, la band ha acceso la miccia: un’ora e mezza filata di groove potentissimi, fiati scatenati, sezione ritmica instancabile e un mare di braccia in alto. Ogni brano era un’onda d’urto che spingeva il pubblico a ballare senza tregua, dai bambini in prima fila ai nonni sui gradoni.

Durante Ladies Night e Get Down On It la folla era in delirio, tra cori, luci di telefonini e abbracci collettivi: in ogni angolo dell’Arena si respirava una felicità quasi fisica. Il colpo d’occhio? Emozionante: dal palco si vedeva una distesa di sorrisi e mani in movimento, Termoli intera trasformata nella capitale italiana del funk.

Quando si è arrivati alla chiusura con Celebration, la barriera ideale tra palco e pubblico è del tutto svanita: ovazioni, cori infiniti, gente a ballare. I musicisti hanno salutato ringraziando, dopo aver interagito più volte nel corso della serata con la platea, in visibilio.

Ieri non c’è stato solo un concerto: c’è stato un rito collettivo, un’esplosione di gioia che ha riscritto la storia musicale dell’estate molisana. Novanta minuti di pura energia e sound: la magia dei grandi eventi vive qui, e resterà nella memoria di chi ha vissuto questa notte memorabile.

Le immagini del concerto di ieri sera sono in valutazione dalla produzione dello spettacolo.