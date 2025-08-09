Greta Mazzatenta e Annapaola Armando elette Venere Molise e Abruzzo

URURI. La 17enne Greta Mazzatenta, di Guglionesi è la nuova Venere Molise. La diciannovenne Annapaola Armando di Vasto la nuova Venere Abruzzo. Entrambe elette ad Ururi al termine di una serata magica all’insegna della moda, del canto e del ballo. Nella cornice della piazzetta del Caffè Letterario di Ururi (per il terzo anno consecutivo scelta quale location della finale) è andato in scena, lo scorso 7 agosto, l’ultimo atto del tour molisano di Venere d’Italia: il concorso nazionale di bellezza che ha in Pietro Cortese il suo patron, ed in MoliseAbruzzo l’artista, il comico e presentatore Antonio Mustillo. Pubblico delle grandi occasioni per una serata che ha saputo regalare forti emozioni racchiuse nelle parole delle giovani concorrenti, nei volti dei familiari presenti, negli abiti indossati, nelle esibizioni artistiche: il tutto condito dalla professionalità e bravura di Antonio Mustillo e della splendida Martina Di Stefano.

Venti le concorrenti in gara che hanno avuto modo di farsi conoscere dalla qualificata giuria, presieduta dal sindaco di Ururi Laura Greco che si è detta onorata di poter ospitare nella sua comunità questo concorso che è sicuramente un momento attraverso il quale le ragazze sperimentano tante emozioni e dove, al di là, del risultato finale, crescono e consolidano nuove amicizie. La serata è stata aperta da una performance dello stesso Mustillo accompagnato dalla Venere 2024 Giorgia Milanese. Poi il pubblico ed i giurati hanno potuto assistere alla presentazione delle concorrenti, alle sfilate, partendo da quella dei vestiti da cerimonia e lingerie della stilista molisana Flavia Cordisco fino a quella con gli abiti di ‘Grimilde Glam’ di Santa Croce di Magliano. Il tutto poi condito dalla presentazione degli sponsor della manifestazione, a cominciare da Pastò System, da Beauty e Marketing e Adielle Parrucchieri e dalla voce del giovanissimo artista larinese Vladimir Francesco Cascitelli e quella del cantautore romano Claudio Tatananni. Presente alla serata finale anche la Venere d’Italia Nicole Bolognesi che ha avuto modo di descrivere tutto quanto di bello le sia successo in questo anno e di come il concorso le abbia aperto nuove prospettive di vita, prima ancora che di carriera.

In giuria, accanto al presidente, il sindaco di Ururi Laura Greco, c’erano Gianluca Delmedico, Nicola De Francesco, Filomena D’Arienzo, Domenico Esposito, Vincenzo Cimino, Francesca Camillo, Maria Mascia, Stefania Di Claudio, Claudio Tatanni, Stefano Ricci, Daniele Notardonato, Mario Paolucci, Fiorenza Del Borrello e Flavia Cordisco.

A loro il compito di eleggere la nuova Venere Molise e la nuova Venere Abruzzo. Ebbene la giuria, a conclusione di una serata davvero emozionante, ha eletto Greta Mazzatenta per il Molise e Annapaola Armando per l’Abruzzo. Sul palco per la premiazione presenti accanto alla Venere d’Italia Nicole Bolognesi, anche le due Veneri 2024 Giorgia Milanese e Sabrina Terrenzio. Un lungo e fragoroso applauso del pubblico ha salutato le due nuove Veneri al termine di una serata all’insegna della bellezza, della moda e dello spettacolo, quello che Antonio Mustillo insieme a Martina Di Stefano ha saputo mettere su dimostrando ancora una volta come il concorso di Venere d’Italia rappresenti, prima ancora che una vetrina di bellezza, un mondo dove le ragazze possono mettersi in gioco e possono coltivare nuove amicizie.

A fine serata per il numeroso pubblico presente c’è stata una bellissima sorpresa, sulle note di “Il più grande spettacolo dopo il big bang” da dietro il palco sono partiti i fuochi d’artificio gentilmente offerti dall’imprenditore Pasquale Mascia con cui si è ufficialmente chiuso l’incredibile tour di successo in Molise e Abruzzo di Venere d’Italia. Ma Venere d’Italia non finisce qui. Infatti, Greta Mazzatenta e Annapaola Armando insieme alle altre 18 finaliste saranno protagoniste dal 18 al 21 settembre alle finali nazionali in Calabria