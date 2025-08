Hit immortali e musica di rango, sono “Le Vibrazioni”

TERMOLI. Per dirla alla Francesco Sarcina, indipendentemente dal genere, una serata di musica vera, di voi autentiche, non di autotune. Più volte questo riferimento ha riecheggiato all’Arena del Mare di Termoli, nel corso di un davvero apprezzato concerto di San Basso, dove la band “Le Vibrazioni” ha intrattenuto per oltre un’ora e mezza migliaia di persone, che hanno voluto trascorrere e partecipare al concerto di San Basso.

Una band che dal 2003 fa parte del panorama musicale italiano di successo, da quella clamorosa esplosione avvenuta con un album che caratterizzò quella stagione artistica e le cui hit sono ancora oggi popolarissime.

Istrionico, Sarcina non ha lesinato di comunicare a suo modo, con pensieri che hanno attraversato aspetti sociali, politici, messaggi di pace, algoritmi e appunto la critica a quella musica moderna ‘aiutata’ da accorgimenti che non sono condivisi, fino a censure subite per ‘accentazioni’.

Ma è indubbio che il repertorio forte è proprio di quei brani che hanno catapultato “Le Vibrazioni”, da Dedicato a te a Vieni da me, passando per In una notte d’estate e molti altri brani che hanno fatto la storia del pop-rock italiano.

Generazioni molto diverse, quelle presenti ieri, nel ricordo di un’adolescenza che non torna, la colonna sonora di una gioventù vissuta a pieno. Per i più giovani, invece, sarà l’occasione perfetta per scoprire – e cantare a squarciagola – brani senza tempo che hanno segnato un’epoca.

Sarcina ha voluto coinvolgere in più momenti il pubblico, con gli assoli dei suoi musicisti, davvero di rango, facendolo cantare, anche con un ‘cameo’ alla Freddie Mercury sul finale, dopo aver ricordato all’inizio le sue prime esibizioni a Termoli e prim’ancora un campeggio di almeno 25 anni fa; immancabile, la bottiglia di vino col brindisi sul palco e il saluto finale a una Termoli che ha risposto alla grande, sulle note di Rocky.