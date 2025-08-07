TERMOLI. Kool & The Gang live a Termoli: il grande evento dell’estate lunedì 11 agosto.

Non prendere impegni per lunedì 11 agosto: all’Arena del Mare arrivano i leggendari Kool & The Gang! Preparati a ballare sotto le stelle con il concerto più atteso dell’estate termolese.

Termoli si prepara a vivere una serata indimenticabile: lunedì 11 agosto, sul palco dell’Arena del Mare, arrivano i mitici Kool & The Gang, band originale che ha fatto la storia della musica funk, soul e disco. Un evento unico, che porterà in riva all’Adriatico le vibrazioni internazionali di successi come “Celebration”, “Ladies’ Night”, “Get Down On It”, “Cherish” e tanti altri brani che hanno fatto ballare intere generazioni.

Non si tratta di una cover band, ma della formazione originale, ancora oggi in tour sui più grandi palchi del mondo. A Termoli porteranno tutta l’energia, lo stile e l’eleganza di un repertorio senza tempo, capace di unire giovani e meno giovani in un’unica, grande festa.

L’appuntamento è per le ore 21.30 all’Arena del Mare, nel cuore dell’estate molisana. Un evento che promette emozioni, ritmo e spettacolo puro. Non perdere l’occasione di vivere dal vivo la magia di una delle band più iconiche della scena musicale mondiale.

🎟️ Segna la data: lunedì 11 agosto. Vieni a celebrare l’estate con Kool & The Gang a Termoli!

Un solo concerto, una sola notte, una marea di emozioni.

Per la prevendita vai su https://www.ticketone.it/event/kool-and-the-gang-arena-del-mare-42-15-20115174/?affiliate=IGA&gclid=Cj0KCQjwm93DBhD_ARIsADR_DjEGNkEQquA3tWocqUIQBE_V2ggjM8wBPKJmAfR6mLiVF1f7UmKNWc0aAj5rEALw_wcB&referer_info=gads_aut_poprock_176473678766