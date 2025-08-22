La magia della musica sul grande schermo, applausi per «Cinema in concerto» al Teatro Verde

TERMOLI. Ieri sera, giovedì 21 agosto, grazie alla sezione Avis adriatica, presieduta dal dottor Lino Spagnuolo, Termoli ha vissuto un’esperienza indimenticabile grazie a ‘Cinema in Concerto’, l’evento che ha trasformato il Teatro Verde in un palcoscenico di emozioni sotto le stelle. L’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro Leonardo Quadrini, ha guidato il pubblico in un viaggio musicale attraverso le colonne sonore più iconiche del cinema, accompagnata dalla voce intensa e toccante del soprano Federica D’Antonino.

La serata si è aperta con un omaggio ai grandi classici del cinema epico e d’avventura: le potenti note di Star Wars e E.T. hanno subito catturato l’attenzione, seguite dalla maestosità di Conquista del Paradiso e dalla profondità drammatica de Il Padrino. L’energia di Rocky ha risvegliato lo spirito combattivo del pubblico, mentre Fratello Sole ha portato un momento di raccoglimento e spiritualità.

Il viaggio è proseguito con atmosfere più intime e struggenti: Mission e Cinema Paradiso hanno evocato ricordi e malinconie, mentre Il Gladiatore ha regalato momenti di pura intensità. Le melodie del Gattopardo e di Momenti di Gloria hanno aggiunto eleganza e solennità alla serata.

Il terzo segmento ha toccato le corde più profonde dell’anima. C’era una volta in America e C’era una volta il West hanno riportato alla mente il fascino del cinema di Sergio Leone, mentre Schindler’s List ha commosso con la sua struggente delicatezza. La Vita è Bella ha ricordato la forza dell’amore e della speranza anche nei momenti più bui, e Il cerchio della vita ha celebrato la ciclicità dell’esistenza con un tocco universale. Via col Vento e My Way hanno chiuso il cerchio con eleganza e introspezione, prima del gran finale con West Side Story, che ha lasciato il pubblico con il cuore colmo di emozioni.

L’ingresso libero ha permesso a tutti di partecipare, ma il valore dell’esperienza è stato davvero inestimabile.

Sostenuto dal Ministero della Cultura, Avis, il Comune di Termoli e Fondazione Millenium, Cinema in Concerto non è stato solo uno spettacolo, ma un invito a condividere bellezza, cultura e memoria collettiva. Una serata che resterà impressa nel cuore di chi c’era, trasformando un giovedì d’estate in un ricordo indelebile.