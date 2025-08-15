L’Ultima luna: anima, poesia e musica ricordando Lucio Dalla

TERMOLI. Una serata di emozioni, musica e ricordi quella vissuta ieri alla Scalinata del Folklore, dove il gruppo molisano L’Ultima Luna ha chiuso in bellezza il Termoli Tribute Band Festival, regalando al pubblico un omaggio sincero e appassionato al grande Lucio Dalla.

Il sestetto, guidato dal termolese Vincenzo Limongi (voce e pianoforte) ha conquistato la platea con un’esibizione che ha superato la semplice imitazione. L’Ultima Luna non è una cover band nel senso tradizionale: non cerca di replicare la voce o l’aspetto del cantautore bolognese, ma di trasmetterne l’anima, la poesia e la visione del mondo.

Ogni nota e ogni parola sono il frutto di un amore profondo per l’artista, il credente, il sognatore.

Il gruppo ha svelato il lato più intimo e geniale di Dalla. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha cantato all’unisono, trasformando la scalinata in un coro collettivo, vibrante e commosso.

Ogni pezzo è stato un tassello di un mosaico emozionale che ha reso omaggio non solo al repertorio musicale, ma all’uomo dietro le canzoni.

Una serata che ha confermato quanto Lucio Dalla sia ancora vivo nel cuore di chi lo ha amato — e quanto L’Ultima Luna sappia far brillare la sua luce, con rispetto, talento e passione.