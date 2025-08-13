TERMOLI. Miss Italia fa tappa sul mare: Vanessa Primiani è Miss Sport Givova. Stasera la finalissima a Campomarino con l’elezione di Miss Molise 2025

Termoli – Una serata di sogni, bellezza e forti emozioni quella vissuta ieri al porto turistico di Termoli, dove, a bordo della splendida imbarcazione Reborn, si è svolta la semifinale di Miss Italia in Molise. Un’atmosfera incantata tra luci, musica e onde, ha fatto da cornice all’elezione di Miss Sport Givova, titolo che la giuria ha assegnato alla giovane e talentuosa Vanessa Primiani, che si aggiunge così alle altre cinque finaliste già elette nelle tappe precedenti.

Non solo bellezza, ma anche energia e spettacolo: la serata ha regalato momenti di danza, sorrisi e sogni ad occhi aperti, confermando ancora una volta la forza di un concorso che continua a emozionare generazioni.

L’appuntamento ora è per questa sera a Campomarino, in piazza Vittorio Veneto, dove si terrà la finalissima regionale con l’elezione di Miss Molise 2025. Verranno assegnate anche le fasce di Miss Rocchetta Bellezza Molise, Miss Social Molise e Miss Mascotte Molise. Un evento attesissimo, curato nei minimi dettagli dallo staff guidato da Monica Mastrantonio, anima dell’organizzazione locale.

Sul palco tanta musica, esibizioni live, ospiti e la presenza speciale di Nausica Marasca, Miss Molise in carica e attuale velina bionda di Striscia la Notizia.

La magia continua sotto le stelle del Molise.