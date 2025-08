TERMOLI. Miss Italia Molise: bellezza, eleganza e spettacolo sulla Scalinata del Folklore a Termoli.

Tutto pronto a Termoli per una delle serate più attese del calendario di Miss Italia Molise. Questa sera, alle 21, nella suggestiva cornice della Scalinata del Folklore, si terrà una delle finali regionali più emozionanti, durante la quale verranno assegnati tre titoli fondamentali: Miss Eleganza, Miss Miluna e Miss Cinema. Le vincitrici conquisteranno così l’accesso diretto alle Prefinali Nazionali del concorso, previste per settembre.

Dopo il successo della serata di Montecilfone, dove Desirée Collini ha conquistato la fascia di Miss Sorriso, cresce l’attesa per questo nuovo appuntamento che promette grande spettacolo.

In passerella sfileranno le ragazze provenienti da tutta la regione, pronte a mettersi in gioco con grinta, personalità e fascino. Ma la serata non sarà solo bellezza: ad arricchire lo show ci saranno coinvolgenti esibizioni di danza, curate da scuole locali, che accenderanno il palco con coreografie moderne e tradizionali, regalando al pubblico momenti di autentica energia e passione.

Grande è l’emozione e il fermento nell’aria: lo staff di Miss Italia Molise, coordinato con dedizione da Monica Mastrantonio, è al lavoro per offrire un evento curato in ogni dettaglio, dove ogni concorrente potrà vivere il sogno di calcare una passerella importante e raccontare la propria unicità.

Appuntamento dunque a stasera, a Termoli: tra luci, musica, moda e danza, la magia di Miss Italia è pronta a risplendere sulla costa molisana.