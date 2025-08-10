MoliseCinema: attesa per la cerimonia di premiazione

CASACALENDA. Volge al termine, oggi, domenica 10 agosto, a Casacalenda, la 23° edizione di MoliseCinema con una giornata intensa di proiezioni, incontri e cerimonie di premiazione che celebrano il meglio del cinema breve, documentario e d’autore, per poi salutare il pubblico con una festa all’aperto sotto le stelle. La serata si apre alle 20.15 in Arena Vittorio con la cerimonia di premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto e Frontiere, con registi, attori e giurati. Alle 21.30, ultimo film in concorso per Paesi in lungo: Nero di Giovanni Esposito, commedia nera interpretata dall’autore insieme a Susy Del Giudice, presenti al Festival per incontrare il pubblico. All’Arena Scipione, alle 21.30, Venere Milo, una videogallery curata dalla Cineteca Nazionale e, alle 21.45, Fantasmi a Roma (1961) con Eduardo De Filippo, Marcello Mastroianni e Sandra Milo. Alle 18.15, al Cinema-Teatro chiusura della sezione Frontiere con Vakhim di Francesca Pirani (98’), un’indagine cinematografica su luoghi e identità in trasformazione.

La giornata si apre alle 10.30 al Cinema-Teatro con Girare il Molise doc, sezione dedicata ai cortometraggi documentari sul territorio: Per non dimenticare di Zoe Perfetti (18’) e Dietro le maschere di Miriam Paladino e Raffaella Mastrogiuseppe (13’), due opere che raccontano tradizioni, memoria e identità molisana. Alle 11.15, sempre al Cinema-Teatro, Sonia Bergamasco presenta il suo documentario Duse, The Greatest un ritratto originale e potente di Eleonora Duse, con la partecipazione della curatrice e studiosa Mariapaola Pierini.

Nel pomeriggio, alle 15.15, Spazio ragazzi/e con Il migliore dei mali di Violetta Rovetto con Giuseppe Pallone e Andrea Arru, storia di formazione ambientata nell’adolescenza tra conflitti, affetti e crescita. Alle 17 il concorso Paesi in corto presenta Les petits monstres di Pablo Léridon (Francia, 14’), Rochelle di Tom Furniss (Nuova Zelanda, 20’), Shadows di Rand Beiruty (Francia/Giordania, 12’), Summer Triangle (Mosalas tabestani) di Maryam Esmaeili (Iran, 8’) e The Sunny (Сонечко) di Sergiy Kulybyshev (Ucraina, 15’). Alle 19 al Parco Cinema, incontro con Paolo Massari che presenta La vacanza degli intellettuali, dialogando con Marco Damilano e Valentina Farinaccio. La chiusura simbolica del festival sarà alle 23.30 in Piazzetta Cinema con la festa finale di MoliseCinema 2025 e il dj set di Giose BioDj, per una serata danzante all’aperto insieme a pubblico, ospiti e volontari.