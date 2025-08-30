Musica e applausi: un’estate di successi per Katia & The Hammers

TERMOLI. La tournée estiva 2025 di Katia & The Hammers ha attraversato Molise, Abruzzo e Puglia, portando il rock e i grandi successi dal vivo in numerose località: Termoli, Montorio, Bonefro, Guglionesi, Larino, Pescara e Campobasso, concludendosi domenica 24 agosto a Campli durante la rinomata “Sagra della Porchetta Italica”, dove la band ha riscosso un grande successo, ottenendo già l’ingaggio per la Sagra del 2025.

Il repertorio della band comprende 31 canzoni, spaziando dai grandi classici agli evergreen più amati. In scaletta non mancano Superstition, Because The Night, Every Breath You Take, Back To Black, I Will Survive, Sweet Home Chicago, Have You Ever Seen The Rain, Hotel California, Roxanne, Purple Rain, Albachiara, Ti Sento, fino a A Me Me Piace O Blues e Il Mare D’inverno, con performance dal vivo che mescolano energia, emozione e coinvolgimento, regalando al pubblico momenti di puro divertimento e grandi emozioni.

Il gruppo è formato da musicisti provenienti da esperienze diverse ma uniti dalla passione per la musica. Al centro della band c’è Katia Nestola, cantante dalla voce potente e versatile, capace di conquistare il pubblico in ogni esibizione. Accanto a lei c’è Simone Pipoli, chitarrista dal tocco raffinato e dall’energia trascinante, che oltre a calcare il palco con la band di Dodi Battaglia, vanta collaborazioni con Antonella Bucci, indimenticabile voce femminile del celebre duetto Amarti è l’immenso per me con Eros Ramazzotti, regalando assoli emozionanti e melodie coinvolgenti.

Completano la formazione Vitale Ciavatta alle tastiere, versatile e creativo, Giancarlo Zicola al sassofono, insegnante di musica che aggiunge eleganza e originalità, Luigi Pietroniro al basso, pilastro ritmico della band, e Nicola Paulozza alla batteria, capace di creare atmosfere vivaci e dinamiche.

Insieme, creano un sound unico e travolgente, che mescola pop e rock in modo fresco e originale. Le loro performance dal vivo sono cariche di energia e passione, pensate per regalare al pubblico emozioni indimenticabili, tra interpretazioni intense e melodie conosciute che coinvolgono tutti gli spettatori.