Omaggio a Frank Sinatra: Gianluca Guidi all’Arena del Mare

TERMOLI. La grande musica d’autore farà tappa a Termoli sabato 30 agosto, quando l’Arena del Mare 42°15’ accoglierà Gianluca Guidi con lo spettacolo “Sinatra. The Man & His Music”, un raffinato tributo al più celebre crooner di tutti i tempi.

Attore, cantante e regista, figlio d’arte di Johnny Dorelli, Guidi ha costruito negli anni una carriera autonoma e poliedrica, muovendosi con naturalezza tra palcoscenico, cinema e televisione. Con questo progetto, che ha già riscosso applausi in tutta Italia, rende omaggio al mito di Frank Sinatra, mescolando musica e parole, canzoni immortali e aneddoti legati alla vita artistica e personale dell’interprete di My Way.

Sul palco, accompagnato da un trio jazz di altissimo livello, Guidi non si limita a riproporre i brani più iconici, ma intreccia performance musicale e narrazione, regalando al pubblico un viaggio di oltre cento minuti nel cuore dello swing e della grande tradizione americana.

Un appuntamento che promette eleganza e intensità, destinato a conquistare sia i cultori di Sinatra sia chi desidera lasciarsi trasportare dalla magia senza tempo delle sue canzoni, rivisitate con classe e passione da uno degli interpreti più raffinati del panorama teatrale e musicale italiano.