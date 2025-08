Pink Floyd Legend all’Arena del Mare venerdì 8 agosto con “The Dark Side of the Moon + Live at Pompeii”

TERMOLI. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati dei Pink Floyd: venerdì 8 agosto 2025, i Pink Floyd Legend arrivano all’Arena del Mare di Termoli con uno spettacolo unico e suggestivo. Nell’ambito del loro Summer Tour 2025, la formazione porterà in scena due pietre miliari della produzione floydiana: “The Dark Side of the Moon” e “Live at Pompeii” eseguiti integralmente, un omaggio intenso e coinvolgente al genio dei Pink Floyd.

The Dark Side of the Moon, è uno dei capolavori assoluti del rock e manifesto della maturità artistica del gruppo inglese. Un album senza tempo, capace di affrontare con poesia e introspezione i grandi temi dell’esistenza: la nascita, il tempo, la morte, la follia, la guerra e l’alienazione.

Live at Pompeii è la rievocazione del celebre film-concerto girato nel 1971 nell’anfiteatro della città vesuviana, un’opera visiva e sonora che ha segnato per sempre la storia della musica. I Legend ne ripropongono l’atmosfera sospesa e solenne, con la forza dell’esecuzione live.

I Pink Floyd Legend sono: Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Claudia Marss e Francesca Ciampa (cori) e Maurizio Leoni (sassofono solista).

LE PRODUZIONI PINK FLOYD LEGEND. Ogni tour dei Pink Floyd Legend, firmato Menti Associate, è un evento imperdibile: da Atom Heart Mother con coro e orchestra a The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, da Live at Pompeii con strumenti vintage originali all’evento per i 40 anni di Animals, con una spettacolare riproduzione della Battersea Power Station in mapping 3D. SHINE Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke, ha visto i Legend esibirsi insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani. Negli anni la band ha ospitato sul palco musicisti e collaboratori dei Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin (con cui si sono esibiti davanti a più di 3000 spettatori alla Cavea del Parco della Musica di Roma), Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters, con il quale hanno eseguito The Final Cut in un evento speciale dedicato agli 80 anni dello Sbarco di Anzio. Infine, la recente messa in scena di The Wall, uno spettacolo immersivo e visionario, tra musica, teatro e video mapping, che ha consacrato ancora una volta i Pink Floyd Legend come protagonisti indiscussi della scena musicale dedicata all’opera dei Pink Floyd.