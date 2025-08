San Basso, gran finale con “Le Vibrazioni” in concerto all’Arena del Mare

TERMOLI. La festa di San Basso 2025 continua a suon di musica! Dopo i fuochi d’artificio di questa sera, l’appuntamento di domani, martedì 5 agosto, è con il grande concerto de Le Vibrazioni all’Arena del Mare di Termoli.

Francesco Sarcina e la sua band sono pronti a regalare al pubblico uno spettacolo travolgente, con tutti i loro successi: da Dedicato a te a Vieni da me, passando per In una notte d’estate e molti altri brani che hanno fatto la storia del pop-rock italiano.

Per chi è un po’ più in là con gli anni, quelle canzoni sono il ricordo di un’adolescenza che non torna, la colonna sonora di una gioventù vissuta a pieno. Per i più giovani, invece, sarà l’occasione perfetta per scoprire – e cantare a squarciagola – brani senza tempo che hanno segnato un’epoca.

L’inizio del live è previsto per le 22 e l’ingresso è gratuito. Musica, energia e un’atmosfera unica: Termoli è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per una notte di festa e nostalgia condivisa.