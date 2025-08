San Martino si tinge di blues: tutto pronto per la XIV edizione del Joe’s Blues Festival

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nonostante qualche goccia di pioggia che ha fatto capolino durante i preparativi, l’entusiasmo non si è fermato un istante: a San Martino in Pensilis si respira già l’aria elettrica del Joe’s Blues Festival, pronto a tornare il 4 e 5 agosto 2025 nella suggestiva cornice di Largo Trinità.

Giunta alla quattordicesima edizione, la manifestazione – completamente gratuita – conferma il suo ruolo di riferimento per gli appassionati del genere e per chi cerca un’esperienza musicale autentica, tra talento, passione e memoria. Il festival è dedicato a Lino Joe Musacchio e ricorda con affetto Giancarlo Graziaplena, ideatore e anima storica dell’evento.

Oggi, 4 agosto, si aprono le danze con il talento raffinato di Daniele Mammarella, chitarrista fingerstyle tra i migliori dieci al mondo secondo MusicRadar. Ma il cuore pulsante della serata sarà “Blues For Pino”, un tributo unico a Pino Daniele, interpretato dai suoi storici musicisti: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Lele Melotti, guidati dal chitarrista e produttore Osvaldo Di Dio. Un’occasione imperdibile – e unica in Molise – per riscoprire il sound inconfondibile del blues napoletano.

Domani, 5 agosto il festival si accende con l’energia di Val Bonetti & The Hot Machinery, formazione che mescola con eleganza ragtime, swing, jazz e blues delle origini. A seguire, il gran finale sarà affidato alla potente voce soul e blues di Daria Biancardi, già nota al grande pubblico per le sue esibizioni a The Voice e All Together Now.

Il Joe’s Blues Festival 2025 si conferma così un appuntamento da vivere, tra musica, emozioni e comunità. Largo Trinità è pronta a diventare ancora una volta il cuore pulsante del blues molisano.