Summer Festival 2025 a Campomarino sul lungomare degli Aviatori

CAMPOMARINO. Il 23 agosto Campomarino si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate con il Summer Festival 2025, un evento che promette musica, spettacolo ed emozioni sul suggestivo Lungomare degli Aviatori. A partire dalle 21:30, il palco si accenderà con una lineup ricca di artisti, pronta a coinvolgere il pubblico in una notte indimenticabile. Tra gli ospiti principali spiccano LDA, giovane talento della scena pop e urban italiana, che porterà in live il suo show 2025, e MvKilla, artista energico e travolgente, tra i volti più freschi del panorama trap nazionale.

La serata sarà arricchita da un live DJ set firmato Johnny Jay, accompagnato da SPYDA & Marty, con un mix esplosivo di trap, hip hop e R&B, e dalla voce potente di Alessia Balante, che aggiungerà un tocco soul all’atmosfera. Non mancheranno le esibizioni di artisti locali e emergenti come GHENZZ, Francesco Scagliarini, MEMI, Yosoynando e Nicolas Ficocelli, che porteranno sul palco la loro creatività e passione. A completare il cast, i DJ e vocalist Dennis Fante e Carlo Petruccelli, pronti a far vibrare la spiaggia con i loro set coinvolgenti. L’evento, patrocinato dal Comune di Campomarino e realizzato in collaborazione con Imperial, è a ingresso libero e rappresenta un’occasione perfetta per vivere la magia dell’estate molisana tra musica, mare e divertimento.