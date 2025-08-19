“Termoli Buskers Night”: sesta edizione con gli artisti di strada

TERMOLI. Torna anche quest’anno con la sesta edizione il “Termoli Buskers Night”, in programma venerdì 22 agosto a partire dalle ore 21 per le vie e le piazze del centro cittadino.

Organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli in collaborazione con la Mr Solutions di Roberto Molinaro, l’evento si conferma un momento di festa, aggregazione e spettacolo capace di trasformare il centro di Termoli in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Per una notte, artisti di strada provenienti da tutta Italia e dall’estero daranno vita a performance uniche: musicisti, giocolieri, acrobati, mangiafuoco, clown e street performer animeranno le principali vie del centro con esibizioni coinvolgenti e suggestive, adatte a tutte le età.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si inserisce nel calendario dell’Estate Termolese, puntando a valorizzare l’arte di strada come forma d’espressione culturale e occasione di promozione turistica del territorio.

“Il Termoli Buskers Night è un momento magico, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, – riferisce il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Michele Barile – è la testimonianza di come la cultura, l’arte e la musica possano unire, emozionare e valorizzare la nostra città in modo originale e partecipato”.

L’evento è gratuito ed in caso di maltempo, l’organizzazione comunicherà eventuali variazioni sul programma attraverso i canali ufficiali.