Tintilia Sound, l’omaggio ai grandi del cantautorato

TERMOLI. Ieri sera, alla Scalinata del Folklore di Termoli, si è consumato un momento di pura magia musicale con il concerto dei Tintilia Sound, protagonisti del secondo appuntamento del “Termoli Tribute Band Festival”.

In un’atmosfera sospesa tra il profumo del mare e le luci dell’estate molisana, la band ha regalato al pubblico una rivisitazione raffinata e coinvolgente della musica d’autore italiana, mescolando swing e bossa nova con il loro inconfondibile stile: il Tintilia Sound. Sul palco, Rino Menna alla chitarra acustica e voce, Mariano Gramegna al pianoforte e voce, Gianni Clemente alla chitarra elettrica, Antonello Listorto al basso e voce, e Claudio Genio alla batteria hanno dato vita a un viaggio sonoro che ha attraversato le emozioni e la memoria collettiva, omaggiando giganti come Pino Daniele, Paolo Conte, Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, lasciandosi trasportare dalle note di “Napule è”, “Via con me”, “Futura”, “La leva calcistica del ’68” e “Yes I know my way”, brani eseguiti con passione e rispetto, ma anche con una freschezza interpretativa che ha reso ogni pezzo unico.

A fare da filo conduttore, L’invito a lasciarsi andare, a vivere intensamente, a non essere schiavi del tempo ma protagonisti dell’istante. E ieri sera, per chi era lì, il tempo si è davvero fermato.

Il Festival, organizzato dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Termoli in collaborazione con Gsm, si conferma così un appuntamento capace di unire qualità artistica, valorizzazione del territorio e partecipazione popolare. Stasera si chiude il trittico con Ultima Luna e l’omaggio a Lucio Dalla: un’altra occasione per ubriacarsi di musica, di bellezza, di emozioni.