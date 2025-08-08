Tony Colombo sabato sera sul palco dell’Arena del Mare

TERMOLI. Il cantautore Tony Colombo sta collezionando una impressionante serie di “sold out”. Dopo quelli registrati al Palaghiaccio di Catania, al Palapartenope di Napoli (per quattro appuntamenti con complessivi 15mila spettatori), allo stadio comunale di Villa Literno (Caserta) con 6.500 paganti, Mondragone (Caserta) con 20mila spettatori in piazza e, infine, a Montesarchio (Benevento) con 15mila presenze in piazza Umberto I, il lungo “Europe Tour 2025” del cantautore Tony Colombo fa tappa sabato 9 agosto 2025 all’Arena del Mare di Termoli (Campobasso) dove da giorni per il suo concerto si registra il “tutto esaurito”. Saranno migliaia i fan che accompagneranno – cantando a squarciagola – l’artista palermitano, ma napoletano d’adozione, per oltre due ore di musica.

Colombo: «L’energia dei fan trasforma ogni concerto in un sogno»

«Ogni volta che salgo sul palco, sento un’energia speciale che nasce dal calore del pubblico – dichiara Tony Colombo – un vero e proprio mare di cuori, luci e voci che si accende ogni sera grazie a chi mi segue e canta con me i miei brani. Ringrazio di cuore chi sarà al mio live di sabato 9 agosto a Termoli e tutti coloro che rendono i miei eventi sempre un sogno ad occhi aperti. Il loro affetto illumina ogni nota, ogni parola, ogni istante. Sono emozioni autentiche, sotto un cielo infuocato di passione. Queste serate di musica e festa sono indimenticabili e resteranno nel mio cuore per sempre».

I brani in scaletta

In ogni appuntamento in scaletta i grandi successi di Tony Colombo, da “Sotto ’e stelle” a “Ti aspetto all’altare” passando per “Si cagnata”, “T’aspetto fore ’o core”, “Innamorato di te”, “Sabato sera”, “Si cchiu fort ’e me”, “Ti prometto”, “Senza russetto” e l’ultimo successo “Strigneme accussì” che, come le ultime hit di successo, porta la firma Vincenzo D’Agostino-Luca Barbato-Tony Colombo.

La band

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi. La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo.

Prossimi appuntamenti live ad agosto

Nemmeno il tempo di posare per qualche giorno il microfono che Tony Colombo, dopo il live di Termoli, tornerà a calcare i palcoscenici, non solo italiani. Il 15 agosto, infatti, l’artista volerà a Sharm El Sheikh; il 17 agosto l’esibizione sarà al “Negombo” di Lacco Ameno (Napoli); il 20 al Castello di Milazzo (Messina), il 25 a Brusciano (Napoli) e, infine, il 31 agosto a Cicciano (Napoli).