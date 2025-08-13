Tributo a Sting e The Police: due ore di emozioni a Termoli

TERMOLI. Termoli ha accolto con entusiasmo il concerto dei Fall Out Band Molise – Sting and The Police Italian Tribute, inserito nel programma del Termoli Tribute Band Festival in corso dal 12 al 14 agosto. La band ha regalato al pubblico oltre due ore di grandi classici, con hit intramontabili come “Message in a Bottle”, “Roxanne” ed “Every Breath You Take”, facendo cantare e ballare la folla.

Sul palco, la band ha saputo ricreare fedelmente l’energia e il sound della storica formazione britannica, con un mix di precisione tecnica e passione contagiosa. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha scandito i ritornelli, mentre luci e proiezioni sullo sfondo hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente. Momenti di grande emozione sono arrivati durante i pezzi più melodici, con applausi scroscianti tra un brano e l’altro.

Durante la serata, i musicisti hanno ringraziato l’amministrazione comunale per aver reso possibile l’evento. Al termine del concerto, il pubblico ha chiesto un bis, e la band è tornata sul palco per un ultimo brano, chiudendo così una serata indimenticabile all’insegna della musica e della nostalgia per i classici della band di Sting.

Il festival proseguirà stasera con i Tintilia Sound e domani con l’Ultima Luna, promettendo altre serate all’insegna della musica live e del divertimento.