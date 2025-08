“Tutto Esaurito”, l’arte teatrale di Biagio Izzo diverte all’Arena del Mare

TERMOLI. La tregua del maltempo ha permesso di ospitare all’Arena del Mare di Termoli lo spettacolo “Tutto esaurito”, firmato da uno dei comici più amati d’Italia: Biagio Izzo. Una serata dove l’allegria è stata protagonista, anche riscaldando un clima non troppo estivo, visto il meteo.

Biagio Izzo ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua simpatia, accompagnato sul palco da una compagnia di attori davvero bravi e apprezzati dalla platea.

Una pièce di circa un’ora e mezza in cui si sono avvicendate scene con sfondo reale, che ha trattato in parodia temi attuali come l’età che avanza, le vicissitudini generazionali e l’essere genitori, con la tipica mimica che ha fatto di Biagio Izzo uno degli interpreti più riconoscibili della tradizione napoletana, che porta sul palco tutta la sua energia esplosiva, con sketch esilaranti, battute fulminanti e quella capacità tutta napoletana di raccontare la quotidianità con uno sguardo ironico e pungente.

Momenti di puro divertimento che si intervallano a scene più intime e graffianti, dando vita a un ritmo incalzante che tiene lo spettatore incollato alla poltrona.

“Tutto Esaurito” non è solo uno spettacolo: è un’esperienza. Un antidoto al grigiore quotidiano, una celebrazione dell’umorismo come linguaggio universale, capace di unire e coinvolgere.