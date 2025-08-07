“Uh La La” Rotello: Alexia accende la notte di San Donato

ROTELLO. Ieri sera, a Rotello, la festa patronale di San Donato ha raggiunto l’apice con la straordinaria esibizione di Alexia, la regina indiscussa dell’eurodance italiana. Una piazza gremita, con circa mille persone, ha accolto con entusiasmo la cantante, che ha regalato uno spettacolo semplicemente indimenticabile.

Alexia si è mostrata sul palco con un’energia contagiosa, capace di trascinare il pubblico fin dal primo brano. La sua voce potente e la sua semplicità hanno creato un’atmosfera di festa e complicità, riuscendo a coinvolgere persone di tutte le età. Dai più giovani agli appassionati di musica dance degli anni ’90, nessuno è riuscito a resistere al richiamo dei suoi grandi successi, come “Uh La La La” e “Summer Is Crazy”.

Lo spettacolo è stato un perfetto equilibrio tra ritmo, emozione e interazione con il pubblico, che ha risposto con applausi scroscianti e balli sfrenati. Alexia, con la sua spontaneità e il sorriso sempre presente, ha saputo abbattere ogni barriera tra artista e spettatore, facendo sentire tutti parte di un’unica grande festa sotto le stelle.

Non è stato solo un concerto, ma una vera e propria esperienza collettiva, un momento di gioia condivisa che ha lasciato il segno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di parteciparvi. Un evento che ha confermato la straordinaria capacità di Alexia di emozionare e far divertire, consolidando il suo ruolo di icona della musica dance italiana.

Rotello non dimenticherà facilmente questa serata magica, grazie a una delle voci più amate e carismatiche del panorama musicale nazionale.