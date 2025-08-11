Una notte “Blue”: Sabbie Mobili da urlo, quasi 5mila persone per gli Eiffel 65

PETACCIATO. Una serata spettacolare quella di domenica 10 agosto a Petacciato marina, dove migliaia di persone si sono ritrovate sul lungomare per vivere l’energia travolgente dell’edizione 2025 di “Sabbie Mobili”.

La musica ha iniziato a pulsare già dalle prime ore della sera grazie ai Bambole di Pezza, una rock band tutta al femminile che ha acceso la festa con il loro sound coinvolgente, facendo muovere i primi passi di danza a un pubblico già carico di entusiasmo. Le luci colorate si riflettevano sulle onde del mare, mentre l’aria era permeata di risate, chiacchiere e l’immancabile profumo di cibo da strada.

Ma è stato con l’arrivo degli Eiffel 65 che la festa ha raggiunto il suo culmine. Le note di “Blue (Da Ba Dee)” e altri grandi successi hanno fatto esplodere la piazza in un’unica, enorme pista da ballo sotto le stelle. Giovani, famiglie e appassionati di musica dance si sono lasciati trasportare, cantando a squarciagola e ballando senza sosta, dimenticando per qualche ora la quotidianità e godendosi la magia di un momento condiviso.

L’energia positiva era palpabile: dagli adolescenti ai più grandi, tutti uniti in un vortice di musica, luci e sorrisi. Non sono mancati i selfie, i balli di gruppo e i momenti di pura gioia che solo un evento di tale portata può regalare.

“Siamo pienamente soddisfatti dell’evento, che ha avuto il successo atteso” ha dichiarato il sindaco a nome dell’amministrazione comunale. “Petacciato ha dimostrato ancora una volta di saper offrire spettacolo, accoglienza e divertimento di qualità, attirando pubblico da tutta la regione e non solo”.

Con una partecipazione stimata tra le 5.000 persone, “Sabbie Mobili” si conferma un appuntamento irrinunciabile dell’estate molisana, capace di far battere forte il cuore della comunità e di tutti i visitatori, lasciando il ricordo di una notte in cui la musica è stata protagonista assoluta.