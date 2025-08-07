URURI. Venti concorrenti in gara: si eleggono Venere d’Italia Molise e Abruzzo.

Dopo un tour che ha fatto registrare numerose presenze di pubblico e che ha regalato serate di spettacolo in Molise. Dopo la tappa dello scorso 1^ agosto in quel di Rotello, il concorso nazionale di Venere d’Italia Abruzzo e Molise giunge all’atto finale. Stasera, giovedì, 7 agosto, per il terzo anno consecutivo a Ururi, saranno elette la Venere Molise e la Venere Abruzzo 2025. Ultimi preparativi in corso e poi sarà tutto pronto per scoprire chi prenderà il posto di Sabrina Terrenzio e Giorgia Milanese, rispettivamente Venere Abruzzo e Venere Molise in carica.

Grazie alla disponibiltà del sindaco Laura Greco e di tutta l’amministrazione di Ururi anche quest’anno il piazzale del Caffè Letterario sarà lo scenario che vedrà l’elezione delle nuove reginette del Molise e dell’Abruzzo. La serata vedrà in gara 20 concorrenti e sarà intervallata da esibizione artistiche, momenti di alta moda e da esibizioni artistiche che delizieranno il pubblico presente. Toccherà ancora una volta al performer molisano Antonio Mustillo che riveste anche il ruolo di responsabile del concorso per le regioni Abruzzo e Molise presentare la serata accompagnato dalla bella Martina Di Stefano, modella ed influencer molisana. Per la prima volta alla finale regionale sarà ospite anche la Venere d’Italia in carica, Nicole Bolognesi che insieme a Laura Greco premierà le 2 nuove vincitrici.

Appuntamento, dunque, questa sera alle 20.30 a Ururi per l’elezione delle due Veneri!