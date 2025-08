Messa dell’aurora sospesa per la pioggia, il maltempo non dà tregua alla festa di San Basso

TERMOLI. Le previsioni meteo non inducevano a un grande ottimismo, ma l’attesa messa dell’aurora, quella più suggestiva, alle 6 del mattino – all’alba del 4 agosto – ‘ha retto’ per tre quarti d’ora, dopo, con la pioggia che cadeva sempre più copiosa, non è stato possibile portare a termine la celebrazione eucaristica, che abbiamo proposto in diretta Facebook.

Nuvoloni tutto intorno, quasi come in una bolla, ma il vento che ha ripreso a spirare ha portato poi a far cadere le prime gocce, c’è chi ha trovato riparo nel mercato ittico, chi ha aperto l’ombrello, ma dopo il rientro anticipato della statua di San Basso proprio all’interno della struttura che ne ha ospitato la veglia notturna, si è deciso di sospendere la funzione religiosa, celebrata dal vescovo Claudio Palumbo, con la comunicazione data da monsignor Gabriele Mascilongo, che ha trasferito in Cattedrale la comunione.

Ovviamente non c’è stata la classica e partecipata processione che riconduce il Santo Patrono nel duomo, con la banda a guidare il corteo, non c’è tregua per questo San Basso, eccezion fatta per la processione a mare di ieri.

Alla messa dell’aurora presenti le autorità locali, anche il Procuratore Elvira Antonelli, il sindaco Nico Balice e gli assessori Enrico Miele, Silvana Ciciola, Mariella Vaino e Paola Cecchi, l’assessore regionale Michele Marone, vertici e militari di Guardia costiera, del comando stazione Carabinieri e associazioni di volontariato e protezione civile.

In verità, sembrava si potesse giungere al termine della cerimonia, ma così non è stato, peccato davvero.