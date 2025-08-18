Trasporti ferroviari, autobus extraurbani e nodo Gtm: criticità e proposte, intervista a Stefano Marinelli (UilT)

TERMOLI. Incontriamo proprio alla stazione, in piazza Garibaldi, il coordinatore regionale della UilT Stefano Marinelli (lui abita a Roma, ma era in vacanza a Termoli), per discutere delle criticità sui trasporti pubblici molisani e cittadini.

Dopo un soggiorno in città, evidenzia i disagi ferroviari verso Roma e propone bus sostitutivi da Campobasso verso stazioni AV come Afragola e Benevento. Per Termoli, sottolinea l’urgenza di risolvere la vertenza Gtm: nuovi mezzi in arrivo entro l’autunno e trattativa sul contratto integrativo riavviata.

Marinelli chiede che il “project” cittadino sia chiarito nei ruoli tra azienda e lavoratori, con pagamento delle spettanze arretrate. A livello regionale, UilT propone un piano intermodale che integri autobus, ferrovie e aeroporti, come il collegamento “Molise Vola” con Pescara, da estendere a Foggia e Napoli.

In vista del bando Tpl 2026, il sindacato chiede clausole a tutela dei lavoratori, servizi on demand per i piccoli paesi e agevolazioni per studenti under 26, per una mobilità equa e sostenibile in Molise.