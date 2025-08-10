Una “Futura” stella: a soli 9 anni canta e suona, il “Corso nazionale” si ferma per lei

TERMOLI. Ha solo nove anni, ma suona e canta come una veterana e nella serata di ieri ha fatto da polo magnetico (e artistico) sul Corso Nazionale, radunando tantissima gente, proponendo pezzi heavy metal.

Al nome di “Futura”, con la madre al suo fianco, ha saputo interpretare, eseguire e intrattenere alla grande, incuriosendo e divertendo non poco. Grazie a un nostro ‘gancio speciale’, raccontiamo questa tappa on the road, di una piccola apprendista dalle grandi speranze, che ha un proprio profilo Instagram e un canale YouTube.

Molto disponibile anche a relazionarsi con la nostra inviata speciale per fornire le giuste info; la musica che viene diffusa live nel centro della città dà quel valore aggiunto all’atmosfera di estate da vivere, la vera movida, ribadiamo.